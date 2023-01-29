إسرائيل تغلق منزل أسرة الشهيد الفلسطيني خيري علقم الذي هاجم كنيسا يهوديا في القدس الشرقية

أغلقت قوات الأمن الإسرائيلية، اليوم الأحد، منزل أسرة الشهيد الفلسطيني خيري علقم، الذي قتل سبعة أشخاص، خارج كنيس يهودي في القدس الشرقية.

جاء هذا الإجراء، في أعقاب اجتماع لمجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر، برئاسة طرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وقتل رجال الشرطة الإسرائيلية الشهيد الفلسطيني خيري علقم (21 عاما)، بينما كان في موقع الهجوم الذي وقع ليلة الجمعة الماضي، في يوم إحياء ذكرى الهولوكوست.

وبعد يوم واحد من اجتياح قوات الاحتلال الإسرائيلي لمخيم جنين المقدسي واستشهاد 10 فلسطينيين، أقدم شابٌ فلسطيني على مهاجمة كنس يهودي في الحي الاستيطاني اليهودي، و"نفيه يعقوب"، و"النبي يعقوب"، وفي القدس الشرقية.

وبحسب صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية، أسفرت العملية التي نفذها الشهيد الفلسطيني خيري علقم، 21 عاما، من حي الطور، في القدس الشرقية، عن مقتل 9 إسرائيليين، وإصابة آخرين بجراح.

وأكدت صحيفة "يديعوت أحرنوت"، أن قوات الأمن الإسرائيلية اعتقلت والد الشهيد خيري علقم؛ للتحقيق معه، وتداول بعض الشباب الفلسطيني فيديو خلال القبض عليه في سيارة ملاكي، ليلة أمس، وسط تجمهر الشباب حول المنزل.