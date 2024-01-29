 هيئة شئون الأسرى الفلسطنيين ترصد شهادات تنكيل تعرض لها شبان لحظة اعتقالهم - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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هيئة شئون الأسرى الفلسطنيين ترصد شهادات تنكيل تعرض لها شبان لحظة اعتقالهم

اعتقال فلسطينيين
اعتقال فلسطينيين

نشر في: الإثنين 29 يناير 2024 - 11:35 ص | آخر تحديث: الإثنين 29 يناير 2024 - 11:35 ص

رصدت هيئة شئون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، في تقرير أصدرته، اليوم الاثنين، إفادات لمعتقلين يسردون من خلالها ما تعرضوا له من أذى جسدي ونفسي خلال اعتقالهم والتحقيق معهم في مراكز التحقيق التابعة للاحتلال.

وأفادت الهيئة، من خلال محاميها، بأن محمد فوزي نعيرات تم اعتقاله بعد أن داهمت قوة كبيرة من الجيش منزله وفتشت محتوياته، وتم تعصيب عينيه وتكبيله بقيود بلاستيكية محكمة، وبقي على هذا الحال لمدة 3 ساعات حتى وصوله إلى معتقل حوارة، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وعن حالة المعتقل وائل بني عودة (44 عاما)، فقد اعتقله جيش الاحتلال وتم تعصيب عينيه بوضع شريط من القماش الأبيض ومخطط بخطوط سوداء، وتقييد يديه إلى الخلف بمربط بلاستيكي رفيع ذي حواف حادة، وبقي على هذا الحال من لحظة اعتقاله حتى وصوله إلى معتقل حوارة.

وأشارت الهيئة إلى أن مركز توقيف حوارة من أكثر المراكز سوءا، حيث يفتقر إلى أدنى المقومات المعيشية والآدمية، فإدارة المعتقل تتعمد حرمان المعتقلين المحتجزين فيه من الأغطية والملابس، وتقوم بتزويدهم ببطانيات قذرة تفوح منها رائحة الرطوبة، كذلك لا توفر لهم المياه الساخنة للاستحمام، وتحرمهم من وسائل التدفئة، فضلا عن إهمالهم طبيا وتركهم يعانون الأمراض.

يذكر أن عدد المعتقلين القابعين في مركز حوارة، تجاوز 100 معتقل.


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