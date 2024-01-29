استقبل معرض القاهرة الدولي للكتاب زواره في اليوم الخامس على التوالي، في دورته الـ55 بمركز مصر للمعارض الدولية في التجمع الخامس.

وحرص الجمهور على التواجد أمام البوابات قبل الموعد الرسمي المحدد لافتتاح المعرض، لتجنب الزحام الذي يبدأ مع الساعات الأولى في اليوم، وانتشرت قوات الشرطة بالطرق المؤدية للمعرض وأمام البوابات، لضمان الحالة الأمنية وتسهيل دخول الجمهور.

ورصدت الشروق، وجود أفواج من الأطفال بصحبة أولياء أمورهم، مبكرا داخل المعرض مع فتح بواباته في العاشرة صباحا، وحرص مجموعات من الأصدقاء على اصطحاب حقائب سفر كبيرة الحجم لاقتناء الكتب.

كما تواجدت سيارات الإسعاف المجهزة بأدوات للتعامل مع أي أزمة صحية طارئة يتعرض لها أي من زوار المعرض.

يشار إلى أن الدورة الـ55 من معرض القاهرة الدولي للكتاب المقامة بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، قد افتتحها رسميا الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بحضور الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة يوم الأربعاء 24 يناير، واستقبل المعرض زواره الخميس 25 يناير، وسط إقبال ملحوظ من الجماهير.