استشهد شاب فلسطيني، وأصيب آخر بجروح خطيرة اليوم الاثنين، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة دورا جنوب محافظة "الخليل" جنوب الضفة الغربية.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان صحفي مُقتضب، باستشهاد شاب متأثرا بإصابة خطيرة أصيب بها في الرأس، فيما لا تزال حالة المصاب الآخر الذي أصيب في منطقة الصدر خطيرة.

وأوضحت الوزارة أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة بتعزيزات عسكرية، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، أطلقت خلالها الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز السام صوب المواطنين، ما تسبب بإصابة شابين بالرصاص الحي، وآخرين بالاختناق، جراء استنشاقهم الغاز السام، وجرى معالجتهم ميدانيا.