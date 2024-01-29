 مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي في جنوب الخليل.. واستشهاد شاب فلسطيني وإصابة آخر - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي في جنوب الخليل.. واستشهاد شاب فلسطيني وإصابة آخر

أ ش أ
نشر في: الإثنين 29 يناير 2024 - 10:57 ص | آخر تحديث: الإثنين 29 يناير 2024 - 10:57 ص

استشهد شاب فلسطيني، وأصيب آخر بجروح خطيرة اليوم الاثنين، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة دورا جنوب محافظة "الخليل" جنوب الضفة الغربية.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان صحفي مُقتضب، باستشهاد شاب متأثرا بإصابة خطيرة أصيب بها في الرأس، فيما لا تزال حالة المصاب الآخر الذي أصيب في منطقة الصدر خطيرة.

وأوضحت الوزارة أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة بتعزيزات عسكرية، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، أطلقت خلالها الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز السام صوب المواطنين، ما تسبب بإصابة شابين بالرصاص الحي، وآخرين بالاختناق، جراء استنشاقهم الغاز السام، وجرى معالجتهم ميدانيا.


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