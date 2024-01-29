الدبابات الإسرائيلية تحاصر طفلة داخل سيارة في مدينة غزة بعد استشهاد أفراد عائلتها

قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن الدبابات الإسرائيلية تحاصر طفلة تبلغ من العمر 7 أعوام، داخل سيارة في مدينة غزة بعد استشهاد أفراد عائلتها.



وكتبت في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، مساء الاثنين: «طفلة تبلغ من العمر 7 أعوام، محاصرة بالدبابات الإسرائيلية في مدينة غزة داخل مركبة عائلتها التي استهدفها الاحتلال قبل نحو ثلاث ساعات، فاستشهد جميع من فيها (والدها وأشقاؤها الأربعة)».



وأشارت إلى أن «طواقم الهلال الأحمر لا زالت تتواصل مع الطفلة لتهدئتها، لاسيما وأنه تم إطلاق النار على العائلة خلال اتصالهم بخدمة الإسعاف والطوارئ لطلب النجدة».



ونوهت أن «سيارات الإسعاف لا تزال عاجزة عن الوصول إلى المكان الذي يعتبره الاحتلال منطقة عسكرية مغلقة، ويستهدف كل من يحاول التحرك في المنطقة».





🚨طفلة تبلغ من العمر 7 اعوام 👧محاصرة بالدبابات الاسرائيلية في مدينة #غزة داخل مركبة عائلتها التي استهدفها الاحتلال قبل نحو ثلاث ساعات، فاستشهد جميع من فيها (والدها واشقاؤها الأربعة)، ⭕ولا تزال طواقمنا تتواصل مع الطفلة لتهدئتها لاسيما وأنه تم اطلاق النار على العائلة خلال اتصالهم… — PRCS (@PalestineRCS) January 29, 2024



وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، بأن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 14 مجزرة ضد العائلات راح ضحيتها 215 شهيدًا و300 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.



وقالت صحة غزة في بيان، إنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.



وأشارت إلى ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 26 ألفًا و637 شهيدًا وكذلك 65 ألفًا و387 مصابًا، منذ السابع من أكتوبر الماضي.



ولفتت إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل تشديد حصاره لمجمع ناصر الطبي ومستشفى الأمل في مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة، ما يشل قدرات المنظومة الصحية في إنقاذ الجرحى نتيجة الحصار ونفاد العديد من أدوية التخدير.