الغيني دياكيتي يهدي جائزة خاصة لوالدته

أعرب إبراهيم دياكيتي عن سعادته الكبيرة بفوز بلاده غينيا على منتخب غينيا الاستوائية 1 /صفر، مساء الأحد، في دور الستة عشر لكأس أمم أفريقيا في كوت ديفوار.

وقال اللاعب المتوج بجائزة أفضل لاعب في المباراة "نحن سعداء للغاية، كان الأمر صعبا وتمكنا من الصمود حتى النهاية، آمل أن نستمر على هذا النحو ونمضي على طول الطريق إذا شاء الله ".

وحقق منتخب غينيا أول انتصار له في الأدوار الإقصائية في كأس أمم أفريقيا منذ عام 1976 ليصعد عن جدارة إلى دور الثمانية من البطولة القارية.

واعترف دياكيتي مهاجم لوهافر بصعوبة الانتصار أمام غينيا الاستوائية: "كان لدينا شوط أول معقد، ولم نتمكن من تطبيق طريقة لعبنا، أخبرنا المدرب أن نستمر في المحاولة، لأنه ستكون هناك فرص عاجلا أم آجلا وهذا ما تمكنا من القيام به".

وأشاد دياكيتي بالعمل الدي قام به زملاؤه في المنتخب، كما أهدى جائزته لوالدته: "كان بإمكان المنتخب بأكمله الحصول على جائزة رجل المباراة، كان الجميع جيدين، لقد تأهلنا".