 انفجارات قرب مقام السيدة زينب على مشارف العاصمة السورية دمشق - بوابة الشروق
الإثنين 29 يناير 2024 2:46 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

انفجارات قرب مقام السيدة زينب على مشارف العاصمة السورية دمشق

أحمد علاء
نشر في: الإثنين 29 يناير 2024 - 1:59 م | آخر تحديث: الإثنين 29 يناير 2024 - 1:59 م
قالت إذاعة «شام إف إم» السورية، إن دوي عدة انفجارات سُمع قرب مقام السيدة زينب على مشارف العاصمة السورية دمشق.

وأفاد مصدر عسكري سوري في تصريحات لوكالة «رويترز»، بأن التفجير استهدف موقعا يستخدمه الحرس الثوري الإيراني.

وذكرت وسائل إعلام سورية أيضًا، أن اعتداء إسرائيليًا بثلاثة صواريخ استهدف مزرعة في محيط منطقة السيدة زينب بدمشق.

في حين لم يصدر أي تعليق رسمي من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي أي إعلام رسمي في هذا الإطار، إلا أن تل أبيب اعتادت شن غارات على سوريا، فيما تقول إن عملياتها موجهة ضد أهداف للحرس الثوري الإيراني.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك