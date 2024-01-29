بثت كتائب القسام، مشاهد جديدة للمعارك بين مقاتليها وقوات الاحتلال في مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.



وأظهرت المشاهد، من جديد، استهداف آليات ودبابات الاحتلال الإسرائيلي من مسافة تقدر بأمتار قليلة.

كتائب القسام تبث ما قالت إنها مشاهد لالتحام مقاوميها مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في خان يونس#حرب_غزة pic.twitter.com/TlvcyewPG0 — قناة الجزيرة (@AJArabic) January 29, 2024



وكان جيش الاحتلال قد اعترف بإصابة ستة عسكريين في معارك قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية.



وأفادت إحصاءات جيش الاحتلال، بأن 2771 عسكريًّا أصيبوا منذ بداية الحرب بينهم 1276 منذ بدء الهجوم البري.



وأشار جيش الاحتلال، إلى أن 388 عسكريا يتلقون العلاج إثر إصابتهم بقطاع غزة بينهم 39 جروحهم خطيرة و240 متوسطة و109 طفيفة.