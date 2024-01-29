تحرك كويتي لعقد جلسة طارئة لمجلس حقوق الإنسان لمناقشة الانتهاكات الإسرائيلية بغزة

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دعا غالبية نواب مجلس الأمة الكويتي، اليوم الاثنين، حكومة البلاد لطلب عقد جلسة طارئة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لمناقشة الانتهاكات في قطاع غزة باعتبار الكويت عضو في المجلس.

وفي بيان نقلته وكالة «رويترز»، دعا 36 نائبا من البرلمان المكون من 50 عضوا، الحكومة ممثلة في وزارة الخارجية إلى أن تطلب من مجلس حقوق الإنسان تشكيل لجنة تحقيق دولية بما يرتكبه جيش الاحتلال من جرائم ضد الإنسانية.

والجمعة، أصدرت محكمة العدل الدولية، قرارًا يقضي بالزام إسرائيل باتخاذ إجراءات لمنع ومعاقبة التحريض على الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين.

وذكرت المحكمة أنها تقر بحق الفلسطينيين في غزة في الحماية من أعمال الإبادة الجماعية، مؤكدة أن الشروط متوفرة لفرض تدابير مؤقتة على إسرائيل.

وأضافت المحكمة أن على إسرائيل الالتزام بتجنب كل ما يتعلق بالقتل والاعتداء والتدمير بحق سكان غزة وأن تضمن توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة في القطاع بشكل فوري.

جاء هذا القرار في أعقاب الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، متهمة إياها بانتهاك اتفاقية الإبادة الجماعية