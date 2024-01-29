«أحداث البحر الأحمر» تؤخر وصول السفن لميناء برشلونة 15 يوما

أعلن ميناء برشلونة، أن وصول السفن يتأخر لفترة تتراوح بين عشرة و15 يومًا في الميناء الإسباني.

وأرجع الميناء الإسباني هذا الأمر إلى اضطرار السفن للالتفاف حول إفريقيا لتجنب هجمات محتملة في البحر الأحمر، بحسب وكالة رويترز.

وأضاف أن هذا التأخير يؤثر على السفن التي تحمل كل أنواع السلع والشحنات بما في ذلك الغاز الطبيعي المسال.

وبرشلونة من أكبر الموانئ التي بها محطات تتعامل مع شحنات الغاز الطبيعي المسال في إسبانيا.

وتشن جماعة الحوثي اليمنية، سلسلة هجمات على السفن التي تعبر البحر الأحمر أمام السواحل اليمنية.

وتربط الجماعة التي تسيطر على المناطق الشمالية من اليمن ولا تعترف بسلطتها أي دولة إلا إيران، عملياتها بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وتشترط وقفه قبل أن توقف تنفيذ هذه الهجمات.