واصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم 115 من الحرب مخلفة العشرات من الشهداء ومئات الجرحى.



وارتكب الاحتلال الاسرائيلي، 19 مجزرة في القطاع راح ضحيتها 165 شهيدا و290 مصابا خلال 24 ساعة؛ ليترفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 26422 شهيدا و65087 مصابا منذ 7 أكتوبر، وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة.



• مدينة غزة



وشن طيران الاحتلال الليل الماضي سلسلة غارات عنيفة ومتتالية ومستمرة على مدينة غزة.



ومن ضمن المناطق المستهدفة مخيم الشاطئ الذي استشهد به عشرة فلسطينيين في قصف دمر منزلا ومحيط مجمع الشفاء الطبي، وحي الرمال.



وقصف جيش الاحتلال مجمع البر التجاري ما أدى لاستشهاد الإعلامي عصام اللولو وعدد من أفراد أسرته.



وأطلقت طائرات الاحتلال المسيرة النار صوب المقبرة الجماعية في ساحة مجمع الشفاء بغزة.



• وسط قطاع غزة



وسقط 23 شهيداً بقصف طيران الاحتلال منزلاً من عدة طوابق لعائلة "المطوي" غرب النصيرات وسط قطاع غزة.



واستشهد الدكتور فوزي النابلسية وعدد من أفراد أسرته في قصف على شقة سكنية بالنصيرات.



• خان يونس



وتواصل القصف الاسرائيلي المركز على عدة مناطق بمدينة خان يونس، ودمر جيش الاحتلال سلسلة منازل في منطقة الكتيبة.



وواصل الفلسطينيون دفن المزيد من الشهداء في ساحة مشفى ناصر الطبي.



وقالت إدارة المشفى إن ٢٤ شهيدا وصلوا إلى المجمع خلال ٢٤ ساعة الأخيرة.