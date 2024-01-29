عضو بالحزب الجمهوري: اللوبي الصهيوني يحدد السياسات الأمريكية تجاه الشرق الأوسط

قال عضو الحزب الجمهوري الأمريكي، أشلي أنصارا، إن الإدارة الأمريكية لا تريد الدخول في مواجهة عسكرية مع إيران، وذلك بعد مقتل ثلاثة عسكريين أمريكيين وإصابة العشرات في الهجوم الذي استهدف قوات أمريكية متمركزة في شمال شرق الأردن قرب الحدود مع سوريا، الأحد.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «مصر جديدة» مع الإعلامية إنجي أنور، المذاع عبر شاشة «ETC» مساء الإثنين، أن اللوبي الصهيوني القوي بالولايات المتحدة يلعب دورا كبيرا في تحديد السياسة الأمريكية تجاه الشرق الأوسط.

وأوضح أن كلا الحزبين الديمقراطي والجمهوري ينظران إلى الشرق الأوسط بنفس السياسات، قائلا: «للأسف الشديد الولايات المتحدة تعتبر إسرائيل ابنها بالتبني، وهذا الابن للأسف لديه قوة ومخالب بالمجتمع الأمريكي، فالشعب الأمريكي منذ الحرب العالمية يؤمن بأهمية وجود إسرائيل في الشرق الأوسط».

وتابع: «السياسة الأمريكية بنيت على أساس اللوبي الصهيوني القوي، منذ 30 عاما تدخلت الصهيونية في الكنائس بالولايات المتحدة وجمعوا بين المسيحية واليهودية، ليبشروا بعودة السيد المسيح، وأن اليهود جميعا عليهم الاجتماع في إسرائيل، والرئيس بايدن قال عدة مرات (إذا لم تكن هناك إسرائيل فالولايات المتحدة سوف تخلق إسرائيل)».

ولفت إلى إقدام الإدارة الأمريكية على الاستعداد لضرب بعض أهداف الميلشيات الإيرانية بكل من العراق وسوريا، مشيرا إلى انعكاس تداعيات الهجمات الحوثية بالبحر الأحمر على اضطراب سوق الأموال في نيويورك، وارتفاع أسعار البضائع الواردة من الصين والهند.