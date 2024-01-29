فرنسا تهزم الدنمارك في مباراة مارثونية وتتوج بكأس أمم أوروبا لكرة اليد

توج منتخب فرنسا بلقب كأس أمم أوروبا للرجال لكرة اليد بالفوز مساء الأحد ، في المباراة النهائية على نظيره الدنماركي 33 /31 بعد مواجهة ماراثونية امتدت لوقت إضافي.

وحصد منتخب فرنسا لقبه الأول في بلقب كأس أمم أوروبا للرجال لكرة اليد منذ عشرة أعوام، واللقب الرابع في تاريخه بعد فوزه باللقب أعوام 2006 و2010 و2014، ليصبح على بعد لقب وحيد من المنتخب السويدي صاحب الرقم القياسي لعدد مرات الفوز باللقب القاري، والذي توج في وقت سابق اليوم بالميدالية البرونزية.

وفرض منتخب فرنسا التعادل قبل نهاية الشوط الأول لكنه تأخر مجددا في الشوط الثاني ،قبل أن يدرك التعادل في اللحظات الأخيرة، ليفرض الوقت الإضافي.

وتفوق منتخب فرنسا في الشوط الإضافي الثاني، قبل أن يحرز يانيس لين هدف الفوز والتتويج.