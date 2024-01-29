الصين تحذر طلاب صينيين من محاضر استجواب في مطار دالاس الدولي في واشنطن

دعت السفارة الصينية في الولايات المتحدة، الطلاب القادمين من الصين، بتوخي الحذر عند السفر عبر مطار دالاس الدولي، بعد أن قالت إن "كثيرين" تم استجوابهم هناك من جانب حرس الحدود أو تم إعادتهم إلى الصين.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيان للسفارة، اليوم الاثنين، على حسابها الرسمي على تطبيق وي شات، قولها إن "الممارسات ذات الصلة من جانب مسئولين أمريكيين عن إنفاذ القانون على الحدود أثرت بشدة على دراسات طلاب صينيين يدرسون في الخارج وتسببت في أضرار نفسية كبيرة"، مضيفا أن الطلاب تعرضوا "للاستجواب والمضايقة بدون سبب" في ظل احتجاز البعض لعدة ساعات أو إلغاء تأشيراتهم.

وذكرت السفارة أن هذه الحوادث وقعت في مطار دالاس خارج واشنطن في ولاية فرجينيا، ونصحت الطلاب الذين يعتزمون الدراسة في الولايات المتحدة بأن "يختاروا بعناية" ما إذا كانوا يريدون الدخول عبر هذا المطار.

ولم ترد سفارة الولايات المتحدة في بكين ووزارة الأمن الداخلي على الفور على طلبات وكالة بلومبرج للأنباء الحصول على تعليق.