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تواصل سقوط الأمطار الغزيرة على الإسكندرية لليوم الثالث على التوالي مع انخفاض درجة الحرارة تزامنا مع نوة "أنواء الكرم"، مما أثر على حركة سير المشاه والمركبات، بينما استمرت حركة الملاحة وشحن وتفريغ البضائع وتداول الحاويات والشاحنات بميناء الإسكندرية بشكل طبيعي ومنتظم.

وأكد محافظ الإسكندرية محمد الشريف رفع حالة الطوارئ بجميع الأجهزة التنفيذية والخدمية والمرافق، لمواجهة ظروف الطقس، وتكليف رؤساء الأحياء بالتواجد الميداني لتلقي أي بلاغات، وإزالة أي تراكمات للمياه.

وانتشرت سيارات ومعدات شركة الصرف الصحي بمناطق شرق وغرب المدينة، والأماكن الساخنة التي يوجد بها تراكم للمياه لتصريفها وكسحها.

من جانبه، وجه رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء الإسكندرية نهاد شاهين إدارتي الحركة والخدمات البحرية برفع حالة الاستعداد لتلقي أي إشارات استغاثة من السفن والبواخر، لضمان سرعة الانتقال، حفاظا على الأرواح والممتلكات وسلامة الملاحة البحرية.

وعززت إدارة مرور الإسكندرية من الخدمات المرورية لمنع تكدس السيارات وتسهيل حركة المواطنين.

وتتعرض الإسكندرية حاليا لنوة "أنواء الكرم" التي تستمر لمدة 7 أيام تصاحبها رياح غربية وأمطار شديدة.