نائب محافظ القاهرة يتابع أعمال الرصف الجارية بحي روض الفرج

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تفقد الدكتور حسام فوزي نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، أعمال التطوير الجارية بحي روض الفرج، ضمن تكليفات رئيس مجلس الوزراء، وتوجيهات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، بتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتطوير الشوارع والميادين.

ووجه "فوزي"، اليوم الإثنين، بالارتقاء بمستوى النظافة وتجميل الشوارع ورصف وتطوير الطرق بحي روض الفرج.

وشدد على سرعة الانتهاء من أعمال التطوير الجاري تنفيذها ضمن خطة الرصف والتطوير والتشجير بكورنيش النيل.

وأكد نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، المتابعة الدورية للمشروعات الجاري تنفيذها ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي بأحياء المنطقة الشمالية.

ووجه بمتابعة مراحل العمل وفقا للاشتراطات والمواصفات الفنية؛ تحقيقاً لخطة التنمية المستدامة والعمل على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار إلى إصلاح كسر ماسورة مياه بشارع ابن الرشيد بنطاق حي روض الفرج بواسطة إدارة المرافق بالحي، مشددًا على إعادة الشيء لأصله بعد عودة المياه إلى خطوطها وتشغيلها لأهالي المنطقة.