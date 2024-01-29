للمرة الأولى من نوعها في العالم، استخدمت السلطات في ولاية ألاباما الأمريكية غاز النيتروجين لتنفيذ حكم إعدام بحق سجين، لتثير جدلا كبيرا في العالم.

ووفقا لما نقلته شبكة "بي بي سي" البريطانية، فقد كان من المقرر في البداية إعدام السجين كينيث يوجين سميث -المتهم في قضية قتل زوجة واعظ في عام 1988- بالعقاقير القاتلة في نوفمبر عام 2022، لكن بعد فشلها استخدمت الولاية غاز النيتروجين في إعدامه، من خلال استخدام قناع مركز على وجهه.

ومع أن حوالي نصف الولايات الأمريكية ما زالت تطبق قوانين عقوبة الإعدام باختلاف طرقها، كالولايات التي مازالت تسمح بالإعدام شنقًا أو رميًا بالرصاص أو باستخدام الكرسي الكهربائي، إلا أن إعدام سميث بغاز النيتروجين أصبح أكثر الطرق المثيرة للجدل في العالم بعد تنفيذها بولاية ألاباما.

ولكن، ما هي أغرب طرق لتنفيذ عقوبة الإعدام عرفتها البشرية؟

تعتبر عقوبة الإعدام من أكثر العقوبات جدلاً وانتقاداً، وعلى مر العصور، شهدت البشرية تطورًا في طرق تنفيذها، حيث ابتكرت طرقًا غريبة ومروعة لتحقيق العدالة، وفقا لما ذكرته الموسوعة البريطانية "بريطانيكا"، وهي أقدم موسوعة تاريخية في العالم.

الإعدام بالخازوق:

تعتبر من أكثر الطرق المروعة والغريبة في تاريخ الإعدام، حيث يتم ربط المحكوم عليه بخازوق طويل وترفعه ليندفع باتجاهه ويخترق جسده، مما يؤدي إلى وفاته ببطء وعذاب شديد.

الإعدام بعجلة كاثرين:

كانت تستخدم في أوروبا خلال العصور الوسطى، حيث يتم ربط المحكوم عليه بعجلة تحتوي على قضيب حديدي، ثم تدور العجلة عكس اتجاه القضيب لتكسر عظام الشخص وتسبب له الموت بطريقة مروعة.

الإعدام بألف جرح:

تعتبر من أغرب طرق الإعدام في الصين القديمة، ومن أكثر الطرق وحشية في التاريخ، حيث يتم قطع جزء من لحم المحكوم عليه يوميًا لعدة أيام، ويعطونه الأفيون ليظل على قيد الحياة لأطول فترة ممكنة قبل أن يموت بسبب الجروح والألم.

الإعدام بلدغ الثعابين:

في الهند القديمة، كانوا يستخدمون لدغ الثعابين كوسيلة للإعدام، حيث يتم وضع الثعابين السامة على جسد المحكوم عليه، مما يؤدي إلى وفاته بسبب السموم.

الإعدام بتعليق المجرمين للتماسيح:

في مصر القديمة، كانوا يقومون بربط المجرمين في الأشجار وتركهم ليتعرضوا لهجوم التماسيح والحيوانات الأخرى، مما يؤدي إلى وفاتهم بطريقة مروعة.

الإعدام بقطع الرأس:

تعتبر واحدة من أقدم وسائل الإعدام في التاريخ وأكثرها شهرة في القرون الوسطى، وكانت تستخدم في العديد من الدول، حيث يتم قطع رأس المحكوم عليه بواسطة باستخدام فأس أو سيف أو سكين أو المقصلة بعد إعلان الحكم النهائي، فيما كانت تعلق الرؤوس المقطوعة على جدران برج لندن في بريطانيا

الحرق:

يُعد الإعدام بالحرق من أقدم الطرق المستخدمة في العالم، حيث كانت شائعة في العصور الوسطى واستخدمت لإعدام آلاف المسيحيين في أيام الدولة الرومانية، ويتم فيها ربط الضحية في عمود خشبي ووضعه فوق مواد قابلة للاشتعال وإشعال النار فيها.

السحق:

كانت طريقة السحق منتشرة في أجزاء مختلفة من العالم، ففي الدول الآسيوية، كان السحق يتم عادة باستخدام الفيلة، وقد استخدمت هذه الطريقة لأكثر من 4000 عام.

الغلي:

تعتبر من أكثر الطرق وحشية للإعدام، حيث يتم فيها وضع المذنب في وعاء ضخم يحتوي على سائل يغلي، مثل الماء أو الزيت أو الحمض أو القطران.