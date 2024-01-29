باليه كليوبترا في 4 حفلات على المسرح الكبير بالأوبرا

تقدم دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور خالد داغر، باليه كليوباترا لفرقة باليه أوبرا القاهرة، من إخراج مديرها الفني أرمينيا كامل، وبمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة، بقيادة مؤلف موسيقاه المايسترو محمد سعد باشا، وذلك لمدة 4 ليالِ تبدأ في الثامنة مساء أيام 1، 2، 4، 5 من فبراير المقبل، على المسرح الكبير.

باليه كليوباترا من تصميم خوزيه بيريز "رقصات"، مساعد التصميم رينيه دي كارديناس، ياسر شعلان "إضاءة"، محمد الغرباوي "مناظر"، مانويلا سييري "ملابس"، ويدور حول القصة التاريخية لكليوباترا ملكة مصر وزواجها بمارك أنطونيو، الذي اقتسم حكم الإمبراطورية الرومانية مع أوكتافيوس بعد قتل يوليوس قيصر، ثم إعلان أوكتافيوس الحرب ضد كليوبترا ومارك أنطونيو وهزيمتهما في معركة أكتيوم البحرية ونهايتهما المأسوية بعد انتصار خصمهما.

يشار إلى أن فرقة بالية أوبرا القاهرة تأسست عام 1966 وكانت تابعة للمعهد العالي للباليه، وقدمت أولى عروضها في نفس العام، انطلقت خارج مصر منذ عام 1972 حيث طافت العديد من دول العالم منها روسيا، بلغاريا، يوغوسلافيا، ألمانيا، فرنسا، وتونس، أصبحت أحد الفرق التابعة لدار الأوبرا عام 1991.

ويضم ريبورتوارها مجموعة من أشهر العروض الكلاسيكية العالمية منها روميو وجولييت، بحيرة البجع، كسارة البندق، جيزيل، دون كيشوت، طقوس الربيع، هاملت، لوركيانا، كارمينا بورانا، بوليرو، سندريلا، رقصات نلتقى بها، وبالرغم من كل شيء.