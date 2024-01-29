بينما تعمل مؤسسة الدم الفرنسية "إي إف.إس" جاهدة لتشجيع الناس من جميع الأصول على التبرع بالدم، إلا أنها لا تفضل دماء الأفارقة والمنحدرين من الكاريبي.. لماذا؟

وتحت عنوان:" لماذا يتم تشجيع الأشخاص من أصل أفريقي ومنطقة البحر الكاريبي على التبرع بالدم؟"، قالت إذاعة "20 مينيت" الفرنسية، "إن مؤسسة الدم الفرنسية أطلقت نسخة جديدة من أسبوع التوعية بفصائل الدم النادرة إلا أنها لا تشجع الأفارقة والمنحدرين من الكاريبي.

وأضافت الإذاعة الفرنسية أنه :" للسنة الثالثة على التوالي، تطلق مؤسسة الدم الفرنسية نسخة جديدة من أسبوع التوعية بفصائل الدم النادرة هذا الاثنين"، موضحة أن الهدف: زيادة تنوع المتبرعين وجمع "الدم النادر" لنقل المرضى الذين لديهم فصيلة دم معينة.

ووفقاً مؤسسة الدم الفرنسية، يحمل ما بين 700 ألف إلى مليون شخص فصائل دم نادرة، موضحة أنه في فرنسا فإن تلك الفصائل النادرة متوفرين في مناطق القادمون من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى أو المارتينيك أو جوادلوب أو جيانا أو ريونيون أو مايوت.. لماذا ؟

ما يقرب من 390 فصيلة مختلفة

وأشارت الإذاعة الفرنسية إلى أنه :"إذا كان عامة الناس يعرفون فصائل الدم A، وB، وAB، وO، والريسوس + و-، فإنهم في الواقع فإن فصائل الدم أكثر من ذلك بكثير".

من جانبه، جاك كياروني، أستاذ أمراض الدم ومدير مؤسسة الدم الفرنسية في كورس: "يوجد اليوم أكثر من 390 فصيلة دم مختلفة"، وبالتالي فإن الشخص لديه العديد من الفصائل المختلفة، وبالتالي يمكن أن يكون كلاهما A، ريسوس إيجابي وفيل إيجابي، على سبيل المثال.

بدوره، قال تييري بيرارد، مدير القسم المرجعي الوطني لأمراض الدم المناعية والدم النادر في مؤسسة الدم الفرنسية: "من بين ما يقرب من 400 فصيلة، نصفها تقريبًا يمتلكها عامة السكان تقريبًا".

وأضاف أنه ما يقرب من 250 تعتبر نادرة، مدللاً على ذلك بإنه 99.96% من السكان فصيلة دم موجبة في حين أن شخص واحد فقط من بين 2500 شخص فصيلتهم سالبة

وتابع :" هذا أمر مهم، لأن المريض الذي يتم نقل دم له غير متوافق يمكن أن يرى أن حياته مهددة، حتى بعد عملية نقل دم واحدة".

"جغرافية فصائل الدم"

ووفقاً للإذاعة الفرنسية، فإنه :" من بين فصائل الدم هذه، بعضها شائع في بعض المجموعات السكانية ونادرا في مجموعات أخرى".

وعائد كياروني قالاً: إن عملية جغرافيا فصائل الدم حقيقية بالفعل، موضحاً أنه إذا كان أحدهم قد انتقل إلى منطقة أخرى ليستقر هناك وقام بالتبرع بالدم، فهناك خطر انسداد عمليات نقل الدم للاختلاف الجيني بينهما".

وأضاف:" أنا، على سبيل المثال، لدي فصيلة دم تدعى "ريسوس سلبي" وإذا ذهبت إلى الصين، لا يمكن نقل الدم لي لأن العامل (الريصي السلبي) يكاد يكون غير موجود، موضحاً أن "النتيجة هي الأشخاص الذين لديهم "دم نادر" والذين يحتاجون إلى نقل الدم لا يمكن علاجهم بشكل صحيح، وهذا يمكن أن يسبب عدم المساواة في الوصول إلى عمليات نقل الدم اعتمادا على مصدرها".

ولفتت الإذاعة الفرنسية إلى أن هذا السبب، يعيدنا إلى أن حملة التي تستهدف الأشخاص ذوي فصائل الدم النادرة، بما في ذلك الأشخاص من أصل أفريقي غير مجدية.

بدوره، قال تييري بيرارد أن "فصيلة الدم U السالبة، على سبيل المثال، نادرة ومطلوبة في فرنسا، مضيفاً:" خلال ثمانية عشر عاما، لم أقابل سوى شخص واحد من أصل أوروبي U سالب، بينما من بين ذوي الأصل الأفريقي 2% لديهم فصيلة الدم هذه، ويرتفع هذا الرقم إلى 11% إذا اقتربنا من المنطقة الاستوائية".

وتابع:" يمكن تفسير هذا التنوع الجيني الأكبر تاريخيا، ، إذ أنه بعد وصول الإنسان الحديث إلى أفريقيا قبل 250 ألف سنة، فإن السكان الأفارقة أكبر سنًا بكثير من السكان الآخرين في العالم، وكلما زاد عمر السكان، زاد التنوع الجيني لديهم، كما هو الحال في أفريقيا".