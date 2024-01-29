ضبط 7 أطنان أرز محجوبة عن المواطنين داخل مخزن بالمنيا

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تمكن قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع مباحث التموين ومديرية أمن المنيا، من ضبط 7 طن أرز داخل مخزن بالمنيا بقصد حجبه عن المواطنين لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتوصلت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية، إلى تخزين وتجميع تاجر ومالك مخزن سلع غذائية - مقيم بدائرة مركز شرطة ملوى بالمنيا، كميات من سلعة الأرز داخل المخزن الخاص به بذات الناحية بقصد احتكارها وبيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

أمكن ضبط المتهم وعثر بداخل المخزن على 288 شيكارة أرز حر تزن الواحدة 25 كجم بإجمالى 7.200 طن أرز حر، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات