البيت الأبيض: التوصل لإطار عمل لصفقة أسرى بغزة

أعلن البيت الأبيض، اليوم الاثنين، أن المفاوضات الرامية للتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة، أفضت إلى "إطار عمل يمكن أن يؤدي إلى اتفاق نهائي".



ووصف متحدث مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، خلال مقابلة مع شبكة "إم إس إن بي سي" التلفزيونية، المحادثات الجارية بأنها "بناءة".



وأضاف بالقول إنه "رغم التقدم الذي أحرزتها المفاوضات، إلا أنه لا يوجد اتفاق مطروح على الطاولة، وجاهز للإعلان عنه قريبًا"، وفقا لوكالة الأناضول.



وأضاف: "نعتقد أن هناك إطارًا هنا لصفقة رهائن جديدة يمكن أن تحدث فرقًا حقيقيًا فيما يتعلق بتحرير المزيد من الرهائن، وإدخال المزيد من المساعدات، وخفض العنف فعليًا، وهذا من شأنه أن يقلل بالطبع من الخسائر في صفوف المدنيين".