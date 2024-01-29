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شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون في محافظة المنوفية برئاسة خالد النمر وبالتنسيق مع شرطة المرافق، حملة إشغالات مكبرة لرفع وإزالة الإشغالات والتعديات على الطرق والشوارع والميادين بنطاق المدينة.

وأسفرت الحملة عن الإزالة الفورية لـ40 تعديا وتحرير 10 محاضر إشغال طريق بشوارع سعد زغلول ومجمع المواقف الجديد ومنطقة السجل المدني.

ويأتي ذلك استمرارا لتكليفات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية لضبط المخالفين، وضرورة المتابعة المستمرة لرفع الإشغالات والتعديات، ومراجعة التزام المحلات التجارية والمقاهي بقانون إشغال الطرق العامة وتحقيق الانضباط العام بالمراكز والمدن بنطاق المحافظة؛ لتحقيق السيولة المرورية والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي.

وأكد رئيس المدينة، في تصريحات اليوم الإثنين، إخلاء الشوارع من الباعة الجائلين لتيسير الحركة المرورية أمام المركبات والمواطنين.

وأشار إلى استمرار تنظيم الحملات المكثفة للتعامل الفوري مع الإشغالات بالمدينة وبنطاق الوحدات المحلية القروية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ويأتي هذا في إطار حرص واهتمام محافظ المنوفية بإعادة الوجه الحضاري بنطاق المراكز والمدن والأحياء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بجميع القطاعات الخدمية والتنموية.

وشدد على رؤساء الوحدات المحلية بمتابعة الحالة العامة للشوارع والميادين العامة وإزالة الإشغالات والتعديات المخالفة بالطريق العام بما يحقق رضا المواطنين.