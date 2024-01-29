أعرب سيباستيان ديسابر المدير الفني لمنتخب الكونغو الديمقراطية، عن سعادته بعد الفوز على منتخب مصر والتأهل لدور ربع النهائي من بطولة كأس أمم إفريقيا 2023، المقامة حاليًا في كوت ديفوار.

وقال ديسابر في تصريحات بالمؤتمر الصحفي للمباراة: «ربما فقدنا الاستحواذ أمام منتخب مصر في الشوط الأول، ولكننا دافعنا متأخرين في نهاية الشوط ونجحنا في السيطرة على مجريات اللعب قليلا».

وأضاف: «كنا الطرف الأفضل في الشوط الثاني بشكل عام، ولم تكن الأمور سهلة في الأشواط الإضافية رغم تفوقنا العددي، والفوز مستحق نتيجة العمل الذي قدمناه».

وأتم: «أنا فخور بما قدمه لاعبو منتخب الكونغو واستحقينا التأهل للدور القادم، وعلينا فعل المزيد من أجل الوصول بعيدًا في البطولة الإفريقية».