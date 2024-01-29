نائب محافظ القاهرة يقود حملة لاسترداد أرضى الدولة بكورنيش النيل شمال العاصمة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أجرى الدكتور حسام فوزي نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، جولة تفقدية لتنفيذ حملة استرداد أرض أملاك الدولة بمحافظة القاهرة بشارع كورنيش النيل بنطاق حى الساحل، ويرافقه لفيف من الأجهزة التنفيذية ورئيس حى الساحل وروض الفرج.

وأوضح فوزى، اليوم الاثنين، أنه تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية باسترداد أراضي أملاك الدولة والحفاظ على حق الشعب، موجها رؤساء الأحياء بالمتابعة الدورية للتصدي لأية محاولات للتعدي على أراضى الدولة على الفور دون تهاون.

وأكد نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، على تنفيذ قرار إزالة بالعقار رقم 3 بشارع الزعبلاى واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، كونها أعمال بناء بدون ترخيص وتقام بالمخالفة على أرض الدولة.

وأشار فوزى، إلى إزالة مبانى ٥٨ بشارع مدحت أبو سيف بمنطقة مدينة النور بحى الزاوية الحمراء، موضحًا أن الجهات المعنية بالحى تمكنوا من تنفيذ أعمال الإزالة بشكل سريع استجابة للشكاوى الواردة إلى الحى والرصد البيئي بالحى.