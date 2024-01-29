إذاعة فلسطينية: دبابات إسرائيلية تحاصر مستشفى الشفاء في غزة وتطلق النار عليه بكثافة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قالت إذاعة صوت فلسطين، اليوم الاثنين، إن دبابات إسرائيلية تحاصر مستشفى الشفاء الطبي في غزة.

وأضافت أن الدبابات تطلق النيران بكثافة على المستشفى، الذي لا اقتحمته القوات وسيطرت عليه لأسابيع قبل نحو شهرين.

وقالت وكالة شهاب الفلسطينية، إن القوات الإسرائيلية تستهدف كل من يتحرك خارج مجمع الشفاء الطبي المحاصر في مدينة غزة، دون ورود أية تفاصيل عن سقوط ضحايا.

وأفادت وكالة شهاب أيضا بأن القوات الإسرائيلية شنت غارات عنيفة وسط قطاع غزة.

وفي وقت لاحق، قالت قناة الأقصى إن زوارق إسرائيلية قصفت شواطئ النصيرات والزهراء وسط قطاع غزة بعشرات القذائف.