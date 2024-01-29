تصاعد الخلاف بين حاكم ولاية تكساس الأمريكية، جريج أبوت، والحكومة الفيدرالية حول استخدام الولاية للأسلاك الشائكة لوقف تدفق المهاجرين.

وزاد من حدة المواجهة على الحدود تحدى أبوت حكم المحكمة العليا الذي أيد أحقية عملاء حرس الحدود الأمريكيين بإزالة الأسلاك الشائكة التي وضعها الحرس الوطني في ولاية تكساس.

وسجلت معدلات الهجرة أرقامًا قياسية، حيث يقول مسؤولون أمريكيون إن حوالي 300 ألف شخص حاولوا عبور الحدود في ديسمبر 2023.

وإزاء هذه التوترات، ظهرت حركة انفصالية في تكساس، يطلق عليها اسم "تيكسيت"، والتي قال زعيمها الفعلي لمجلة "نيوزويك" مؤخراً إنه يعتقد أن تكساس يمكن أن تصبح دولة مستقلة في غضون ثلاثة عقود.

ليست محاولة جديدة

حركة استقلال تكساس ليست جديدة، ففي تسعينيات القرن الماضي، زعمت مجموعة تدعى "جمهورية تكساس" أن الولاية لم يتم قبولها بشكل قانوني في الولايات المتحدة، وبالتالي فهي تشكل أمة خاصة بها يمكنها الاستقلال.

ودخلت الحركة في عام 1997 في مواجهة مع الشرطة، استمرت أسبوعًا بين قوات الأمن وزعيم الحركة الانفصالي ريتشارد ماكلارين، الذي كان قد أخذ زوجين كرهائن في غرب تكساس. يعتقد الرجل، أن ولاية تكساس قد تم ضمها بشكل غير قانوني من قبل الحكومة الفيدرالية. ولا يزال في السجن.

في عام 2005، أنشأ دانييل ميلر، وهو مستشار تقني مقيم في هولندا، حركة تكساس القومية، بهدف تعزيز القضية الانفصالية من خلال وسائل أكثر سلمية.

ومنذ ذلك الحين، أصبح وجهًا للحركة، وجادل بأن ولاية تكساس يجب أن تتحرر من القبضة الخانقة التي تفرضها عليها الحكومة الفيدرالية و"أنصار العولمة الذين نكرههم"، وفقًا لقوله.

ويقول ميلر، إن تكساس هي "أمة بلا دولة"، لا تختلف عن الأكراد، المجموعة العرقية التي موطنها الأصلي سوريا وتركيا والعراق في العصر الحديث والتي سعت لسنوات إلى إقامة دولة مستقلة.

ووفق وسائل إعلام أمريكية، تستمر الحركة في اكتساب المزيد من الزخم وسط تزايد الاستقطاب السياسي وانعدام الثقة في المؤسسات الأمريكية.

وتضم صفحة حركة تكساس القومية على فيسبوك حاليًا 210 آلاف متابع، كما أن قائمة طويلة من شخصيات الحزب الجمهوري في تكساس يؤيدون الحركة.