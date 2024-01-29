النيابة الإدارية تعاين موقع سقوط عمود إنارة على طفلة في أسوان

عاين فريق من النيابة الإدارية بمدينة كوم أمبو، موقع سقوط عمود إنارة على طفلة بمنطقة مستعمرة طلمبات الري بكوم أمبو، وذلك في إطار فتح تحقيق موسع بشأن الواقعة.

وكانت أسرة الطفلة حررت محضرا رقم (٧) قسم ثان أسوان يتهم كل من الكهرباء وحي غرب بمجلس مدينة كوم أمبو بالأهمال الذي كاد أن يشرع في مصرع طفلتهم (بسنت - ١٠ سنوات)، بعد سقوط عمود إنارة متهالك عليها أثناء قيام حي غرب بتهذيب الأشجار.

وقال والد الطفلة محمود السيد ويعمل سائق، "إنه أثناء خروج بسنت من المنزل لإحضار الفطار سقط عليها عمود إنارة متهالك وهو ما أدى إلى صعقها بالكهرباء ولم تتمكن أمها وجدها من إنقذها بسبب إصابتهم بالصعق الخارج من العمود، موضحا أن حي غرب كان يقوم بتهذيب الأشجار المجاورة للمنزل وسقط فرع شجرة على سلك العمود المتهالك وهو ما أدى لسقوط العمود على ابنتي وهو ما أصابها بالشلل بعد حدوث كسر مضاعف بجميع أنحاء جسدها.

وأضاف عم الطفل، "قمنا بالتوجه للمستشفى الجامعي والتي قامت بتحويلنا إلى مستشفى الصداقة وهناك قام الأطباء بتجبيرها مؤكدين أنها تعرضت لكسور مضاعفة بجميع أنحاء جسدها قد تتسبب في إصابتها بعدم الحركة لفترة طويلة".