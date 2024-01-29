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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط عن ضعف المياه عن مركز ومدينة البداري لمدة 24 ساعة اعتبارا من الساعة 6 مساء الثلاثاء حتى 6 مساء الأربعاء.

وأرجعت الشركة ضعف المياه إلى تنفيذها أعمال إحلال وتجديد خط المياه العكرة قطر 1000مم بمحطة مياه البداري المرشحة.

وناشدت الشركة، المواطنين والمصالح الحكومية والهيئات والوحدات المحلية والمخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الأعمال.

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الانتهاء من الأعمال، ويمكن طلبها بالاتصال بالخط الساخن ١٢٥.