ابنة مصور غزة الأول: الوضع صعب في القطاع وصديقتي تعيش تحت القصف

قالت أناهيد جيغاليان، ابنة كيغام جيغاليان مصور غزة الأول، إنها لم تزور غزة منذ 2001، مشيرة إلى أنها كانت تزور غزة بشكل سنوي، ولها صديقتان إحداهن توفيت في ظروف مثل الظروف الحالية والعدوان الإسرائيلي على غزة.

وأضافت "جيغاليان"، خلال حوارها مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنها غير قادرة على التواصل مع صديقتها في قطاع غزة، وعبرت عن حزنها باكية: "لحد إمبارح صديقتي كانت لسه عايشة.. كل يوم منعرفش هيحصل فيها ايه.. هي ساكنة في غزة وعندهم أزمات ومشاكل في الأكل والشرب".

وتابعت: صديقتي تعيش تحت القصف ولن تكون طبيعية بعد هذا العدوان، وآخر مرة تواصلت معها كانت منذ شهر ونصف"، مشددة على أنها تعيش معاناة وقلق وخوف على صديقتها التي مازالت في غزة، مؤكدة أن غزة تعيش حياة صعبة غير مسبوقة.