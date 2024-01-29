الملك تشارلز الثالث يقضي ليلته الثالثة في المستشفى بعد خضوعه لعملية جراحية

أمضى الملك تشارلز الثالث ليلة ثالثة، في المستشفى بعد خضوعه لعملية جراحية لإصابته بتضخم البروستاتا.

وأفادت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا)، بأن الملكة كاميلا زارت تشارلز مرتين أمس الأحد، لثالث ورابع مرة تراه في المستشفى الخاص منذ وصولهما يوم الجمعة.

وعلت الابتسامة وجه كاميلا عندما وصلت إلى مستشفى لندن كلينيك في وسط لندن بالسيارة، في منتصف نهار أمس الأحد، وغادرت بعد نحو 3 ساعات.

وعادت الملكة بين الساعة السادسة مساء (1800 بتوقيت جرينتش) والسابعة مساء وكانت تبتسم وهي تغادر.

وذكرت الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا)، أن مستشفى لندن كلينيك هو نفس المستشفى الذي يجري فيه رعاية أميرة ويلز كيت بعد إجراء عملية جراحية في البطن.

وبعد دخوله المستشفى يوم الجمعة، خصص تشارلز بعض الوقت لزيارة زوجة ابنه كيت، التي هي الآن في اليوم الـ 14 من إقامتها في المستشفى بعد خضوعها لعملية جراحية كبيرة الأسبوع الماضي.