محلل سياسي: نتنياهو مستعد للتضحية بإسرائيل والتاريخ اليهودي في مقابل نجاته

قال الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني أحمد زكارنة، إن نتنياهو يعول على أمريكا لمنع تنفيذ قرار محكمة العدل الدولية الذي ينص على اتخاذ إسرائيل إجراءات لمنع الإبادة الجماعية في قطاع غزة، مبيناً أنه يحاول اتخاذ إجراءات معاكسة وعدم خضوعه للقرار ويحاول توسيع نطاق الصراع.

وأضاف زكارنة في لقاء مع الإعلامية إنجي أنور ببرنامج مصر جديدة والمذاع عبر فضائية etc، أن أمريكا تدعم إسرائيل سياسيا واقتصاديا لخدمة مصالحها في شمال غزة، ومحاولة لمجابهة الممرات الصينية.

وأشار إلي أن نتنياهو مستعد أن يضحي بالدولة الإسرائيلية والتاريخ اليهودي في سبيل أن ينجو، للخروج من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في إسرائيل بعد وضعها في مصاف الدولة الفاشلة.



