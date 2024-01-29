مجلس الأمن يبحث مذكرة التفاهم بين إثيوبيا وأرض الصومال في جلسة مسائية طارئة

يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة مسائية طارئة بتوقيت الولايات المتحدة حول الوضع في الصومال.

وذكرت مصادر في المجلس، أن الجلسة ستكون "تشاورية مغلقة"، وسيتم عقدها تحت بند "السلم والأمن في إفريقيا"، وستكون السفيرة مارتا أكاييه بوبىيه مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشئون السياسية وشئون بناء وعمليات بناء السلام، متحدثة رئيسية خلال الجلسة.

وبحسب بيان صدر عن مجلس الأمن الدولي، ستكون مذكرة التفاهم المبرمة بين إثيوبيا وما يعرف "بأرض الصومال" غير المعترف بها دوليا في الأول من يناير الجاري، محورا لنقاشات الجلسة، وهي المذكرة التي تسمح لإثيوبيا باستئجار مساحة قدرها 20 كم/ مربع على ساحل "أرض الصومال" على البحر الأحمر، وهي المذكرة التي قالت أديس أبابا إنها تحتوي على بنود خاصة تتيح للحكومة الإثيوبية اتخاذ موقف حول جهود "أرض الصومال" لتحقيق الاعتراف بها.