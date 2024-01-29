قال الدكتور أحمد رزق، رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية بوزارة الزراعة، إن فصل الشتاء الموسم الطبيعي لتكاثر أسراب الجراد الأصفر بمناطق عديدة، مثل: السودان، واليمن، وإرتريا، والصومال، والسعودية.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الاثنين، أن هجرة الأسراب بصورة أكبر هذا العام إلى منطقة حلايب وشلاتين وأبو رماد، ترجع إلى التوترات التي تشهدها دولة السودان.



ونوه أن التوترات التي يشهدها السودان منعت إجراءات مكافحة الجراد الأصفر بالبلد الشقيق، الأمر الذي أدى إلى هجرة الأسراب إلى منطقة حلايب وشلاتين وأبو رماد.



وطمأن المواطنين بأن «الإدارة العامة لمكافحة الجراد ترصد تلك الأسراب، وتتعامل معها أولًا بأول منذ ما يزيد عن شهر»، مؤكدًا أن «الوضع تحت السيطرة حتى الآن، بدعم كامل من كل الجهات المعنية».



وأشار إلى أن الزراعة توفر كل ما يلزم لمكافحة أسراب الجراد، مضيفًا: «الجراد الصحراوي يأكل كل ما يقابله من مادة خضراء، لكننا نحصره في المنطقة الجبلية ولم يتعد منطقة شلاتين حتى الآن».



وشهدت المناطق الحدودية بمنطقة حلايب وشلاتين وأبورماد، جنوب محافظة البحر الأحمر، ظهورا لأسراب من الجراد الصحراوي الأصفر، وذلك على مساحات تصل عشرات الكيلومترات، قادمة من الحدود السودانية.