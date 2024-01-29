ألمانيا تواصل التفاوض مع الهند بشأن التعاون في إنتاج الغواصات

كشفت مصادر حكومية ألمانية في برلين اليوم الإثنين، عن تواصل المفاوضات بشأن صفقة غواصات بقيمة مليارات الدولارات مع الهند، وقالت إن وفدا ألمانيًا أجرى محادثات بهذا الخصوص مع الشركاء المحتملين.

وذكرت هذه المصادر أن برلين تنتظر الآن صدور قرار من الجانب الهندي، قبل أن يتم إبرام اتفاق حكومي محتمل.

يذكر أن الحكومة في نيودلهي تبحث عن شريك تعاون لإنتاج الغواصات التقليدية محليا من خلال نقل هذه التكنولوجيا إلى الهند، وذكرت صحيفة "ذا هندو" الهندية استنادا لمسؤولين هنود أن حكومة نيودلهي تبحث حاليا اقتراحين يتعلقان بتعاون هندي-ألماني وتعاون هندي-إسباني. وتردد أن قيمة مثل هذه الصفقة تتجاوز 5 مليار يورو.

وكان ممثلون من شركة "تيسنكروب مارين سيستمز" الألمانية لنظم البحرية وشركة "مازاجون دوك شيب بيلدرز" المحدودة الهندية لبناء السفن وقعوا في العام الماضي إعلان نوايا خلال زيارة وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس للهند.

كما وقعت شركة "نافانتيا" الإسبانية لتصنيع الغواصات والشركة الهندية "لارسن آند توبرو" اتفاقية للتعاون.

وتجدر الإشارة إلى أن معظم التجهيزات العسكرية الهندية واردة من روسيا. ومع ذلك تسعى هذه الدولة الأكبر من حيث عدد السكان (حوالي 1.4 مليار نسمة) إلى زيادة الإنتاج المحلي - سواء بمفردها أو من خلال إنتاج مشترك مع شركات أجنبية، وتمتلك الهند إحدى أكبر الميزانيات العسكرية في العالم.