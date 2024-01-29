الرئيس الإيطالي ورئيسة وزرائه يستقبلان رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبي في قصر كيرينالي

استقبل الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، ورئيسة وزرائه جورجيا ميلوني، مساء أمس الأحد، رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة، بقصر "كيرينالي" الجمهوري في روما، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الليبية عن المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية، اليوم الاثنين.

ولم يذكر المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية أي تفاصيل أخرى بشأن هذا الاستقبال.

وكان الدبيبة، وصل إلى العاصمة الإيطالية روما أمس الأحد؛ للمشاركة في القمة الإيطالية الأفريقية التي ستعقد الاثنين.

وسيشارك في القمة رؤساء دول وحكومات من الاتحاد الأفريقي، وممثلين عن الاتحاد الأوروبي، وفقا للمكتب الإعلامي لرئيس الحكومة.