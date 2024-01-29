يدخل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة شهره الرابع، مع ارتفاع أعداد الضحايا لأكثر من 26 ألف شهيد.

وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، الأحد، إن ائتلافا من الزعماء الدينيين من أصول إفريقية يضغطون على إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لوقف إطلاق النار على قطاع غزة.

وأوضحت أن ذلك يعتبر بمثابة حملة محفزة جزئيًا من "أبناء الرعية" -جزء إداري من الأبرشية في التقسيم الإداري المسيحي في الكنيسة- الذين يشعرون بالضيق المتزايد بسبب معاناة الفلسطينيين والانتقاد الشديد من رد الرئيس على ذلك.

وطالب بوقف إطلاق النار أكثر من 1000 قس من أصول إفريقية يمثلون مئات الآلاف من المصلين في جميع أنحاء أمريكا.

وقدم الوزراء، حجة أخلاقية للرئيس بايدن وإدارته للضغط على إسرائيل لوقف عملياتها الهجومية في غزة والتي أودت بحياة آلاف المدنيين، مطالبين بإطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية، خلال اجتماعات مع مسئولي البيت الأبيض أو الرسائل المفتوحة والإعلانات، بحسب الصحيفة.

- مساع القساوسة لوقف النار بغزة تحمل تحذيرات لمستقبل بايدن السياسي

وتحمل مساعي القساوسة في طياتها تحذيرًا سياسيا من تعلق موقفهم بمستقبل بايدن السياسي، حيث قال عشرات من الزعماء الدينيين من أصل إفريقي وحلفائهم، إن العديد من أبناء رعيتهم يشعرون بالفزع الشديد من موقف الرئيس تجاه الحرب لدرجة أن دعمهم لمحاولة إعادة انتخابه قد يواجه خطرا.

وقال القس تيموثي ماكدونالد كبير قساوسة الكنيسة المعمدانية الأولى في أتلانتا، والتي تضم أكثر من 1500 عضو: "يشعر القادة الدينيون من أصل إفريقي بخيبة أمل شديدة من إدارة بايدن بشأن هذه القضية".

وكان القس ماكدونالد من أوائل القساوسة ذوي الأصل الإفريقي البالغ عددهم 200 في ولاية جورجيا الذين وقعوا على رسالة مفتوحة تدعو إلى وقف إطلاق النار.

وأضاف: "نحن خائفون وسيكون من الصعب إقناع شعبنا بالعودة إلى صناديق الاقتراع والتصويت لصالح بايدن".

ويأتي ذلك في الوقت الذي يواجه فيه بايدن، علامات تراجع الحماس بين الناخبين الأفروأمريكيين الذين كانوا على مدى أجيال قاعدة التصويت الأكثر ولاءً للديمقراطيين.

- تحالف متنوع بين رجال الدين الأفروأمريكيين لمساندة غزة

يتنوع تحالف رجال الدين الأفروأمريكيين الذين يدفعون بايدن لوقف إطلاق النار، بدءًا من المعمدانيين الجنوبيين ذوي الميول المحافظة وحتى التجمعات غير الطائفية الأكثر تقدمية في الغرب الأوسط والشمال الشرقي من الولايات المتحدة.

وقال القس مايكل ماكبرايد مؤسس "بلاك تشرش" والراعي الرئيسي لكنيسة "رود" في بيركلي بولاية كاليفورنيا: "هذه ليست قضية هامشية هناك الكثير منا يشعرون أن هذه الإدارة قد ضلت طريقها في هذه الحرب".

وسببت رؤية صور الدمار في غزة، عن إعراب العديد من الناخبين ذوي الأصول الأفريقية -ممن أصبحت كنائسهم منخرطة في حركة وقف إطلاق النار- عن خيبة أمل متزايدة تجاه الديمقراطيين الذين يشعرون أنهم لم يفعلوا الكثير لوقف الحرب.

وقال قساوستهم، إن رد فعل رعاياهم القوي على الحرب كان مذهل.

وقالت باربرا ويليامز سكينر المشاركة في تنظيم شبكة رجال الدين الأمريكيين من أصل ‘فريقي، التي يقود أعضاؤها ما يقرب من 15 مليونا من مرتادي الكنيسة ذوي الأصل الإفريقي: "لقد رأى رجال الدين ذوي الأصل الإفريقي أن الحرب والنزعة العسكرية والفقر والعنصرية مرتبطة جميعها لكن الحرب بين إسرائيل وغزة على عكس إيران وأفغانستان، أثارت نوعا من القلق العميق بين ذوي الأصول الإفريقية لم أره منذ حركة الحقوق المدنية".

وطلب القساوسة الفلسطينيون من حلفائهم القساوسة الأفروأمريكيين بالولايات المتحدة وغزة والضفة الغربية، مساعدتهم نيابة عن المدنيين الذين يعانون تحت الهجوم الإسرائيلي.

وتلقى القساوسة، انتقادات شديدة من رعاياهم وخاصة رواد الكنيسة الأصغر سنا، بشأن الصراع ودعم بايدن الكامل لإسرائيل.

ويعكس هذا الشعور على نطاق أوسع، شعورا قويا بالتضامن بين الأميركيين ذوي الأصل الإفريقي والفلسطينيين، وهو الشعور الذي شكل الرأي العام منذ بدء الحرب.

وقالت القس سينثيا هيل مؤسسة وراعية كنيسة شعاع الأمل المسيحية في ديكاتور بولاية جورجيا: "إننا ننظر إليهم كجزء منا إنهم أناس مضطهدون".

وأشارت الصحيفة، إلى أنه أجبرت جهود القساوسة الأفروأمريكيين إدارة بايدن على الاهتمام بطلب وقف إطلاق النار في غزة، حيث يستعد الرئيس لما يُتوقع أن تكون انتخابات متقاربة للغاية ضد الرئيس السابق دونالد ترامب.

ويأتي ذلك بعدما وصل وفد من الزعماء الدينيين الأفروأمريكيين من جميع أنحاء أمريكا إلى واشنطن، في أكتوبر الماضي، حيث دعوا إلى إنهاء القتال في اجتماعات مع البيت الأبيض وأعضاء كتلة الأفروأمريكيين في الكونجرس.

ووقع المئات من القساوسة رسائل مفتوحة إلى القادة الديمقراطيين ودفعوا ثمن إعلانات على صفحة كاملة في الصحف الوطنية، بما في ذلك صحيفة "نيويورك تايمز"؛ للضغط من أجل وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية والدعوة إلى إطلاق سراح جميع الرهائن المحتجزين في غزة.