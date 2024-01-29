كاتب فلسطيني: العدوان على غزة الخطوة الأولى في الحرب العالمية الثالثة

قال أحمد زكارنة، الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني، إن قرار محكمة العدل الدولية بشأن ما تتعرض له غزة من عدوان إسرائيلي هو قرار تاريخي بكل المقاييس، مؤكدا أن الحرب في غزة هي الخطوة الأولى في الحرب العالمية الثالثة.

وأوضح خلال حواره ببرنامج "مصر جديدة" على فضائية “إي تي سي” مساء اليوم الأحد أن الشرق الأوسط هو مسرح عمليات هذه الحرب سواء بما يحدث في غزة أو بما يحدث في البحر الأحمر والعراق وسوريا وإيران.



وأشار إلى أن ما أقدمت عليه أمريكا ومن بعدها دول أوروبا، بوقف تمويل وكالة الأونروا، هي محاولة لقتل الشاهد والشهيد، لأن وكالة الأونروا هي الشاهدة على المذابح التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، موضحا أن هذا القرار في ذاته يؤكد أن أمريكا شريكة بشكل رئيسي وأساسي في جرائم الإبادة التي تقوم بها إسرائيل بعد أحداث طوفان الأقصى.

ولفت إلى أن أمريكا هي المنقذة لإسرائيل عسكريًا واقتصاديًا، ولولاها لسقطت إسرائيل في حرب غزة بشكل نهائي، وأن الإدارة الأمريكية لا تفهم معنى الديمقراطية التي تتشدق بها، لأنها تساهم بشكل أو بآخر في ارتكاب كل هذه الجرائم الصهيونية، التي تجاوزت كل الجرائم الفاشية والنازية التي حدثت عبر التاريخ.