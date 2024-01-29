قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ علم انتشار الأوبئة، إن فيروس «إكس» هو فيروس ووباء افتراضي وليس هناك وباء حاليًا بهذا الاسم، والهدف من وجود «إكس» هو وجود سياسة صحية للتنبؤ بوجود أي وباء في المستقبل، مشيرًا إلى أن الوتيرة التي تحدث به الأوبئة في المستقبل ستكون أسرع.

وأوضح إسلام عنان، خلال حوار عبر الإنترنت مع الإعلامية كريمة عوض، مقدمة برنامج «حديث القاهرة»، المُذاع عبر فضائية «القاهرة والناس»، أن هناك مشاكل في المناخ وكلما تزيد درجات الحرارة تزيد وتيرة حدوث مشاكل وانتشار للأوبئة، لافتًا إلى أنه كان من المتوقع أن يتم حدوث وباء «x» قبل وباء كورونا ورغم ذلك لم يكن هناك تطبيق لآليات التعامل مع «كورونا».

وأضاف أستاذ علم انتشار الأوبئة، أننا في العالم اعتدنا على الأوبئة المنتشرة في مناطق النزاع كما حدث في إفريقيا، مؤكدًا أنه مع النزاع يكون انتشار للكوليرا وتسمم للأكل وهو الآن بدأ الانتشار في غزة، مشددًا على أن أماكن النزاع نادرًا ما ينتج عنها انتشار لأوبئة حيوانية المصدر.