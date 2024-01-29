قال الإعلامي نشأت الديهي، إن عمر علاء مبارك حفيد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، قام بإعداد مقارنة بين الأسعار في عهد جده والأسعار الحالية، معقبًا: "ده أمر عادي كل واحد شايف جده أحسن حد في الدنيا".

وتابع "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "TEN"، مساء الأحد، أنه فوجئ من ردود الأفعال حول كلام حفيد مبارك، خاصة من الإخوان، حيث رددوا كلام حفيد مبارك حول أن سعر كيلو اللحمة كان بـ60 جنيها، واليوم بـ400 جنيه، معقبًا: "يعني إحنا كنا في رغد، طب الشعب عمل ثورة ليه".

وتابع أن الدولة قامت ببناء بنية تحتية خلال آخر 10 سنوات بـ10 تريليونات جنيه، ووصل حجم الإنتاج المحلي الإجمالي لـ9 تريليونات جنيه، وقبل 2010 كان الناتج المحلي 1.8 تريليون، وكانت الديون 116%، بينما الآن لا تزيد عن 90%.

وأضاف: "على الأقل لدينا جيش قوي، والله والله لو جيشنا ضعيف، كانوا أكلونا من سنين، إحنا زدنا في الفترة دي 20 مليونا ولدينا 9 ملايين لاجيء، وما زالت الدولة تقف على قدميها".

وأوضح أن مصر لديها دولة الآن تقف في مواجهة الأعاصير بشكل لا يتخيل بسبب الأزمات الإقليمية، والأزمات الموجودة في الدول المجاورة، معقبًا: "بلاش الناس اللي بتقارن".