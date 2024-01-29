تعرضت قاعدة أمريكية في محافظة الحسكة شمال شرق سوريا، اليوم الاثنين، لهجوم بقذائف مدفعية مجهولة الهوية.

جاء ذلك بعد يوم من الإعلان عن مقتل ثلاثة جنود أمريكيين في هجوم بطائرة مسيرة على قاعدة عسكرية أمريكية تقع على الحدود بين الأردن وسوريا.

ونقلت وكالة «الأناضول»، عن مصادر محلية القول إن قاعدة الشدادي التي تتمركز فيها قوات أمريكية، تعرضت لهجوم بالقذائف.

ولم يعرف فيما إذا كان الهجوم أسفر عن خسائر بشرية أم لا، كما لم يصدر أي بيان من الجانب الأمريكي بهذا الخصوص.

ومنذ مطلع 2024، تعرضت القواعد التي تنتشر فيها القوات الأمريكية في سوريا للعديد من الهجمات صاروخية وبمسيرات انتحارية مجهولة الهوية.

وشهدت سوريا مؤخرا هجمات على قواعد ينتشر فيها الجيش الأمريكي شمال وشمال شرق البلاد، منها منطقة التنف، وناحية المالكية، الحدوديتان مع العراق، وفي محافظة الحسكة ومنطقة الشدادي، بطائرات مسيرة مجهولة الهوية وبصواريخ أرض ـ أرض.