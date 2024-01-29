واصلت البورصة المصرية قفزاتها، اليوم الإثنين، متجهة صوب تحقيق مستوى 30 ألف نقطة، بعد أن قطعت شوطا كبيرا في مدة قصيرة خلال الجلسات الأخيرة.

وقفز المؤشر الرئيسي إي جي إكس 30 بنسبة 2.1%، ووصل إلى مستوى 29227.8 نقطة في جلسة اليوم الإثنين، بينما قفزت أمس الأحد بنسبة 3.5% تقريبا.

ويرجع محللون عديدون هذه القفزات إلى جنون المضاربة في سعر الدولار مقابل الجنيه، الذي دفعه إلى مستويات قياسية، باستغلال توقعات بتخفيض جديد لقيمة العملة المحلية، تلبية لطلب صندوق النقد الدولي.

وتزور حاليا مصر بعثة من صندوق النقد الدولي لبحث الاستعداد لإجراء المراجعتين المؤجلتين، تمهيدا لتسلم القاهرة شريحتي قرض الـ 3 مليارات دولار، البالغة 700 مليون دولار المتأخرتين منذ العام الماضي.

وتوقع محللون مواصلة البورصة الصعود نحو مستوى 29500 نقطة ثم 30 ألف نقطة، و"قد يقطعها بعض عمليات جني الأرباح".