بايدن: مسلحون مدعومون من إيران قتلوا ثلاثة جنود أمريكيين في الأردن

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حمل الرئيس الأمريكي بايدن "جماعات مسلحة متطرفة مدعومة من إيران" مسؤولية مقتل ثلاثة جنود أمريكيين في هجوم بطائرة مسيرة شمال شرقي الأردن، بالقرب من الحدود مع سوريا.

وتعد هذه الوفيات هي الأولى التي تقع بين القوات الأمريكية في المنطقة منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في أوائل أكتوبر الماضي.

وتعهد بايدن يوم الأحد "بمحاسبة كل المسؤولين في الوقت وبالطريقة التي نختارها"، كما أشاد "بهؤلاء الجنود المحاربين الذين قُتلوا في هذا الهجوم الخسيس والغاشم تماما."

وفي بيان، حمل الرئيس الأمريكي "الجماعات المسلحة المتطرفة المدعومة من إيران والعاملة في سوريا والعراق" المسؤولية عن الهجوم، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وقدرت القيادة المركزية الأمريكية، العاملة في المنطقة، عدد الجنود المصابين في هجوم يوم الأحد بأكثر من عشرين.

وقالت وسائل إعلام أمريكية نقلا عن مصادر حكومية إن الحادث وقع في "البرج 22" الواقع على الحدود الأردنية مع جنوب شرقي سوريا.

واندلعت أعمال العنف في جميع أنحاء الشرق الأوسط في أعقاب الهجوم الذي شنته حركة حماس الفلسطينية على إسرائيل في 7 أكتوبر، والذي أدى إلى شن إسرائيل هجمات جوية وبرية مستمرة تسببت في تدمير قطاع غزة.

وكثفت الميليشيات الموالية لإيران، خلال الأسابيع الأخيرة، هجماتها على القواعد العسكرية الأمريكية في العراق وسوريا المجاورة ردا على الحملة العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.

وأدت هذه الهجمات على القوات الأمريكية إلى إصابة عشرات الأشخاص، معظمهم إصابتهم طفيفة.

وقبل أسبوع، اتهمت الولايات المتحدة مسلحين مدعومين من إيران بشن هجوم صاروخي على أفراد أمريكيين في قاعدة عين الأسد العسكرية في العراق، وأدى الهجوم إلى إصابة عدة أشخاص في تلك القاعدة.

وردت الولايات المتحدة بتنفيذ عدة غارات جوية ضد الجماعات التابعة لإيران في إيران وسوريا.

وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إنه يشعر "بالغضب والحزن العميق" بسبب مقتل الجنود الأمريكيين.

وأضاف: "الرئيس وأنا لن نتسامح مع الهجمات على القوات الأمريكية، وسنتخذ جميع الإجراءات اللازمة للدفاع عن الولايات المتحدة وقواتنا ومصالحنا".

ومن جانبه، دعا وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون إيران إلى "خفض التصعيد".

وقال كاميرون عبر منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، تويتر سابقا، "ندين بشدة الهجمات التي تشنها الميليشيات الموالية لإيران ضد القوات الأمريكية. ونواصل حث إيران على وقف التصعيد في المنطقة".