 رئيس الوزراء الباكستاني: لا يوجد سبب قوي لتأجيل الانتخابات العامة - بوابة الشروق
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رئيس الوزراء الباكستاني: لا يوجد سبب قوي لتأجيل الانتخابات العامة

إسلام آباد - د ب أ
نشر في: الإثنين 29 يناير 2024 - 3:12 م | آخر تحديث: الإثنين 29 يناير 2024 - 3:12 م

قال رئيس الوزراء الباكستاني المؤقت أنوار الحق كاكر، اليوم الاثنين، إنه لا يوجد سبب قوي حتى الآن يبرر تأجيل الانتخابات العامة، مؤكدا أن الحكومة ملتزمة بإجراء الانتخابات بأكبر قدر ممكن من الحرية والنزاهة.

وقال كاكر، في مقابلة مع قناة "آيك نيوز" التلفزيونية، إن كل الشائعات ستنتهي بحلول موعد إجراء الانتخابات العامة في البلاد مساء 8 فبراير المقبل، حسبما ذكرت وكالة "أسوشيتد برس" الباكستانية.

وفيما يتعلق بالشكاوى المعتادة من حدوث تزوير قبل الانتخابات أو بعدها، قال كاكر إنه يتعين على البرلمان معالجة كافة العيوب المتعلقة بالقوانين أو الإدارة أو مفوضية الانتخابات.

وأضاف كاكر أن المراقبين سيقومون بعمليات المراقبة وستقوم وسائل الإعلام المحلية والدولية بتغطية الحدث، مؤكدا أنه وفقا للمعايير في المنطقة فإن الانتخابات ستكون حرة ونزيهة بشكل عام.

وقال كاكر إن موعد إجراء الانتخابات سيكون من الساعة التاسعة صباحا حتى الخامسة مساء في 8 فبراير المقبل، وعلى الجميع استخدام حقه الدستوري في التصويت لضمان نسبة إقبال جيدة.


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