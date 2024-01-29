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أعرب ليونيل مباسي حارس مرمى منتخب الكونغو الديمقراطية، عن سعادته بعد الفوز على منتخب مصر والتأهل لدور ربع النهائي من بطولة كأس أمم إفريقيا 2023، المقامة حاليًا في كوت ديفوار.

وقال مباسي في تصريحات عقب المباراة: «المباراة لم تكن سهلة لأننا واجهنا منتخبا كبيرًا في قارة إفريقيا، ولكن الأهم أننا تأهلنا إلى الدور القادم في النهاية».

وأضاف: «قبل تنفيذ أبو جبل ضربة الترجيح، نظرت إليه ورأيته متوترا، استمريت في النظر إليه وأهدر بالفعل ضربة الترجيح».

وتابع: «وقت تسجيلي لركلة الترجيح الأخيرة شعرت أن محمد أبو جبل متوترًا، لكنني فكرت في التسجيل فقط وهذا ما حدث».

وأتم: «قبل انطلاق البطولة كان هدفنا تخطى مرحلة المجموعات فقط، ولكننا الآن نفكر في مباراة تلو الأخرى وسنقدم أفضل ما لدينا أمام غينيا».