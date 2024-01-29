كوريا الجنوبية تبدأ العمل على تطوير طائرات استطلاع

تقوم إدارة برنامج اقتناء المستلزمات الدفاعية الكورية الجنوبية بتطوير طائرات استطلاع، من المقرر أن يتم نشرها على السفن البحرية و الجزر الواقعة بشمال غرب البلاد بالقرب من الحدود مع كوريا الشمالية.

وذكرت الإذاعة الكورية الجنوبية أن إدارة برنامج اقتناء المستلزمات الدفاعية قالت اليوم الاثنين إن شركة هانوا للأنظمة هي المسؤولة عن المشروع، الذي بدأ الشهر الماضي، وتبلغ موازنته نحو3ر143 مليار وون حتى ديسمبر 2028.

ويمكن نشر الطائرات بدون طيار، الأولى من نوعها التي يتم تطويرها بتكنولوجيا محلية، على متن السفن الحربية و الجزر غير المجهزة بمدرج لهبوط الطائرات.

وتتوقع إدارة برنامج اقتناء مستلزمات الدفاع أن تؤدي الطائرات، إذا تم نشرها في الجزر الحدودية بشمال غرب البلاد إلى توسيع منطقة الاستطلاع الحدودية، كما سوف تقوم بالتعرف على الدلالات على حدوث استفزازات من جانب الأعداء و الدول المجاورة في مرحلة مبكرة.