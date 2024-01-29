كشفت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين، تفاصيل إصابة جندي، في عملية جرى تنفيذها بمدينة حيفا.

وقالت شرطة الاحتلال، في بيان، إنها فتحت تحقيقا في الهجوم، زاعمة تحييد مهاجم في مدينة حيفا، وفق وكالة الأناضول.

وعادة ما تستخدم الشرطة لفظ «تحييد» للإشارة إلى إطلاق النار بشكل مباشر لشل حركة المهاجم، وفي بعض الحالات يتم استخدامه بخصوص اعتقاله.

وأضافت: «هرعت قوات الشرطة إلى مكان الحادث، وباشرت عمليات البحث في ملابسات القضية».

وأشارت الشرطة إلى أن ما سمته «الحادث» قيد التحقيق، دون الكشف عن مصير المهاجم أو أي تفاصيل حول هويته أو ملابسات الواقعة.

وصيغة «الحادث» يقول خبراء ومتخصصون، إن سلطات الاحتلال تتعمد استخدامها للتقليل من آثار مثل هذه العمليات في الداخل الإسرائيلي.

بدوره، كشف جيش الاحتلال في بيان، أن عملية دهس وقعت قرب قاعدة تابعة له في الشمال، دون تحديد الموقع بالتفصيل أو المدينة.

وأضاف: «بعد محاولة الدهس، خرج المهاجم من سيارته وحاول استهداف جنود الجيش الإسرائيلي بفأس، فرد الجنود بإطلاق النار عليه وتم تحييده».

بدوره، أشار موقع «واي نت» الإخباري إلى أن الحادث وقع قرب قاعدة بحرية في المدينة، لم يحددها، وذكر أن المهاجم «كان يحمل فأسا».