السلطات النرويجية تحث السكان على البقاء في منازلهم بسبب العاصفة بشمال البلاد

حثت الشرطة النرويجية اليوم الإثنين، السكان على البقاء في منازلهم، حيث ضربت عاصفة شديدة شمال البلاد، مما تسبب في اضطرابات وتطاير حطام.

وحذرت الشرطة الإقليمية على منصة التواصل الاجتماعي إكس (تويتر سابقا)، من أن العاصفة ستتسبب في تطاير قطع حطام في الهواء، ومن بينها أسقف المنازل في بعض المناطق.

وقالت وكالة الأنباء النرويجية (إن.تي. بي)، إن العديد من المدارس في المنطقة أغلقت أبوابها اليوم، كما ألغيت العديد من الرحلات الجوية من وإلى شمال النرويج.

من جانبها أضافت هيئة الأرصاد الجوية، إن هناك خطرا كبيرا من حدوث انهيارات ثلجية في أجزاء كبيرة من المنطقة.

وأضاف خبراء الأرصاد الجوية، إنه من المتوقع أن تصل سرعة الرياح إلى ذروتها بعد ظهر اليوم الإثنين.

وتابع خبير الأرصاد جون أوسترهايم إنه من الممكن أن تهب رياح بقوة الإعصار على طول الساحل.

وقالت الشرطة في إقليم ترومز إنها تتلقى الدعم من الجيش حتى يكون بمقدورها الوصول إلى المناطق النائية في حالة الطوارئ.