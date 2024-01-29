 حركة فتح: إسرائيل تقود المنطقة لحالة من عدم الاستقرار لن تنتهي بسهولة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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حركة فتح: إسرائيل تقود المنطقة لحالة من عدم الاستقرار لن تنتهي بسهولة

أ ش أ
نشر في: الإثنين 29 يناير 2024 - 4:07 م | آخر تحديث: الإثنين 29 يناير 2024 - 4:07 م

حمل الناطق باسم حركة التحريرالوطني الفلسطيني (فتح) الدكتور حسين حمايل، اليوم الاثنين، إسرائيل مسئولية تفاقم الأوضاع في المنطقة، قائلا: "إن إسرائيل تقود المنطقة إلى دائرة من عدم الاستقرار لن تنتهي بسهولة".

وقال حمايل ـ في مقابلة مع قناة "العربية الحدث" الإخبارية اليوم الاثنين: "إن إسرائيل صعدت من عدوانها خاصة على المدنيين في غزة عقب قرار محكمة العدل الدولية بشأن قضية الإبادة الجماعية"، مشيرا إلى ارتكاب الاحتلال أكثر من 19 مجزرة يوم إعلان قرار العدل الدولية ضد إسرائيل.

وأضاف الناطق باسم فتح، أن إسرائيل تتحدى بأفعالها الشرعية الدولية والمجتمع الدولي، مما يتطلب موقفا عربيا إسلاميا موحدا باتجاه الضغط على الولايات المتحدة الأمريكية لإنهاء العدوان على الشعب الفلسطيني.

وشدد في الوقت ذاته على أن هناك حاجة ملحة لوجود إرادة دولية حقيقية للضغط على الاحتلال الإسرائيلي؛ لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأعرب حمايل عن شكره لكل من ساند ودعم الشعب الفلسطيني الصامد في وجه الحرب الإسرائيلية المستمرة لأكثر من 115 يوما على غزة.. مطالبا في الوقت نفسه العالم أجمع باتخاذ قرارات ترتقى لمستوى هذا العدوان الغاشم على الشعب الفلسطيني.


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