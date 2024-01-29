محافظ كفر الشيخ يشيد بمشاركة 4 لاعبين من أبناء المحافظة ضمن بعثة منتخب مصر للكرة الطائرة بالبطولة الأفريقية

أشاد اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، بمشاركة 4 من لاعبى نادى الإرادة والتحدي بكفر الشيخ، ضمن بعثة منتخب مصر للكرة الطائرة جلوس إلى جنوب افريقيا للمشاركة في البطولة الإفريقية التى تنطلق اليوم 29 يناير وتمتد حتى السادس من فبراير المقبل، المؤهلة لدورة الألعاب البارالمبية باريس 2024 وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

ووجه محافظ كفر الشيخ، التهنئة إلى لاعبى كرة الطائرة جلوس من أبناء المحافظة، مؤكدا دعم المحافظة لكل الأبطال الرياضيين، متمنيًا لهم التفوق بالبطولة الافريقية وعودتهم بالكأس الى أرض مصر.

من جانبه أوضح الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن قوام المنتخب يضم أربعة لاعبين من أبناء المحافظة وهم الكابتن: مطاوع أبوالخير، حمادة السيد، محمد حمدي، عبدالله رزق، بالبطولة الإفريقية للكرة الطائرة جلوس، التى تؤهل الفائزين لدورة الألعاب البارالمبية في باريس 2024.

وأضاف أن قرعة البطولة التي أُجريت في مدينة لاغوس النيجيرية، أسفرت عن وقوع المنتخب الوطني في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات زيمبابوي والجزائر والمنتخب الرواندي وتتبع بطولة كأس أمم أفريقيا للكرة الطائرة جلوس، نظام الدوري حيث يتأهل الفريقان الأول والثاني من كل مجموعة إلى نصف النهائي ليتقابل الفائزان في المباراة النهائية.