وزير إسرائيلي: لن تكون هناك حكومة حال وقف إطلاق النار في غزة

قال وزير تطوير النقب والجليل الإسرائيلي يتسحاق فاسرلاوف، إن عودة الاستيطان اليهودي إلى قطاع غزة ستجلب الأمن وهي تصحيح تاريخي لخطة فك الارتباط عام 2005 (المعروفة عربيا باسم "قانون الانسحاب).

ونقل موقع «0404» عن فاسرلاوف قوله: «العودة إلى قطاع غزة ستجلب الأمن.. لقد أخطأ من قال إن فك الارتباط سيجلب السلام، وهذا تصحيح تاريخي. في وقت فك الارتباط قالوا إنه سيكون مفيداً للأمن، وتبين أن المعارضين كانوا على حق. عليك أن تستقر في أي مكان يخشى فيه سيطرة (الفصائل الفلسطينية)».

وأضاف: «على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن يختار بين (الوزير بمجلس الحرب بيني) غانتس و(وزير الأمن القومي المتطرف) إيتمار بن غفير، ونحن نقول بأفواه ممتلئة: إذا كان هناك وقف لإطلاق النار، فلن تكون هناك حكومة. إن أمن مواطني إسرائيل أهم من أي اعتبار سياسي».

وأمس الأحد، طالب مئات المستوطنين الإسرائيليين في مؤتمر عقد في القدس المحتلة، بإعادة بناء المستوطنات في غزة والجزء الشمالي من الضفة الغربية المحتلة.

وكانت إسرائيل قد انسحبت من غزة بعد احتلال دام 38 عامًا في عام 2005.

ورغم ذلك، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو منذ أيام، أن "إسرائيل لا تعتزم العودة بشكل دائم إلى غزة، لكنها ستحتفظ بالسيطرة الأمنية لفترة غير محددة".

وحضر المؤتمر 12 وزيرًا من حزب "الليكود"، إلى جانب وزيري الأمن الوطني والمالية، اللذان يرأسان حزبًا يمينيًا متطرفًا في الائتلاف الحاكم، وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية.